A vacinação contra a dengue em Manaus começa na próxima quinta-feira (22). O município recebeu 65.037 doses, que é destinada para pessoas que estão entre a faixa etária de 10 e 11 anos.

De acordo com a gerente de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Isabel Hernandes, as doses estarão disponíveis nas 170 salas de vacinação da capital.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. "A criança não pode estar com febre, nem ser portadora de HIV, não pode estar gestante, nem amamentando, ou fazer uso de imunossupressores", afirmou Hernades.

A gerente orientou que crianças com doenças crônicas passem por avaliação médica antes de receber a vacina.

Doses

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da imunização, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.