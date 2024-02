*Vitor Benayon

Um dos destinos mais procurado pelos brasileiros e mais acessíveis aos manauaras, a pouco mais de cinco horas de voo direto, os parques da Disney, em Orlando no estado da Flórida, EUA, podem ser o roteiro final de uma viagem mais econômica a partir de Miami por estrada, além de conhecer um pouco mais do The Sunshine State – O Estado do Sol -, que tem 300 dias ensolarados do ano.

Viajar de Miami para Orlando de carro não é nenhuma novidade para quem faz esse roteiro. Mas nem todos aproveitam a oportunidade emocionante de explorar a beleza diversificada da Flórida, além do já conhecido e tradicional percurso de 370 km de distância entre as duas cidades pela Trunpike, passando por Fort Lauderdale.

Há também outra rota em que a jornada jornada promete paisagens deslumbrantes, uma experiência inesquecível e o que e melhor, sem gastar dólares com com pedágio ou sun pass, uma espécie de passe livre, mas que é pago.

Aqui está um guia prático para ajudá-lo a trafegar nesta rota e aproveitar ao máximo sua viagem evitando os pedágios da Turnpike, ligação direta de carro por pouco mais de 3h entre Miami e Orlando, mas com vários postos de cobranças ao longo da estrada.

Planejamento da Rota

Em uma viagem que fizemos recentemente, a minha esposa Lívia Banharo e eu descemos no aeroporto de Miami e alugamos um carro pela Gas Rent a Car (@gasrentacar), empresa de donos brasileiros que nos proporcionaram uma excelente experiência, evitando a burocracia das grandes locadoras americanas. De lá pegamos a estrada rumo a Orlando.

Existem algumas opções de estrada entre as duas cidades. As três mais conhecidas são:

Florida’s Turnpike: o caminho mais fácil e rápido entre as duas cidades e o escolhido por nós nessa última viagem. São 235 milhas (378 km) de uma paisagem monótona e cansativa. Cerca de 3h de viagem sem paradas.

I-95: é a rota mais bonitinha, já que passa mais próximo da costa dos EUA. Note que a I-95 em si não fica na beira do mar, mas desviando do caminho você chega no mar em 10 minutos em vários pontos. São 239 milhas (384 km) em um percurso um pouco mais animado, que passa por cidades interessantes como Boca Raton, West Palm Beach e Port Saint Lucie. Cerca de 3:30h de viagem sem paradas, se você trocar para a Turnpike quando chegar Limestone Creek.

US-27: Na minha opinião, é uma das rotas que garantem uma maior experiência, uma vez que passa por diversas cidades possibilitando conhecer ainda mais a rotina americana, porém, é um caminho muito longo. Essa estrada também se aproxima bastante do Golfo do México, para quem quiser dar uma escapada para praias de beleza caribenha. São 279 milhas (449 km) que te tomam quase 5h no caminho sem parar.

Todas as rotas acima possuem pedágio em algum ponto, alguns que aceitam dinheiro e outros de cobrança automática. A Florida’s Turnpike é o caminho mais rápido, porém, você chega a gastar US$20-25 dólares nesse trajeto.

Mas Vitor, já que estamos falando de economia, existe uma maneira de ir de Miami para Orlando sem ter que pagar pedágio?

Sim! A I-95 em si não tem pedágios, apenas algumas outras estradas menores que ligam a ela. O trajeto é um pouco mais longo, uns 40 minutos e não tem postos de conveniências da Turnpike.

Por isso, para quem quiser mesmo economizar no caminho entre as duas cidades, sugiro utilizar o GPS Waze e o Google Maps, selecionando rotas “sem pedágios”.

O GPS é indispensável para a sua viagem e é por isso que você precisa já estar sempre preparado com um chip internacional com internet ilimitada, e para isso indicamos a America Chip, empresa mais segura do mercado.

Dicas para uma Viagem Confortável

Primeiro, certifique-se de abastecer o carro antes de sair, especialmente se estiver optando por rotas menos movimentadas como a I-95. Lembrando que nesse trajeto, há saídas estrategicamente localizadas possibilitando parar em postos e lojas de conveniências, porém, você vai precisar sair da estrada aumentando ainda mais a duração da sua viagem.

Como já falamos anteriormente a Florida’s Turnpike é o trajeto mais rápido e possuem postos de gasolina e demais serviços durante o percurso e são encontrados, de 45 em 45 milhas, nos chamados “Service Plazas” – locais muito bem montados, que oferecem pequenas praças de alimentação, banheiros limpos e mini-mercados com conveniências.

