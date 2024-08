O trânsito na Avenida Autaz Mirim, na comunidade da Sharp, Zona Leste de Manaus, terá um desvio temporário nesta quarta-feira (14) devido à construção de uma ponte sobre o igarapé do Quarenta.

O desvio, no sentido da rotatória do Armando Mendes em direção à bola do São José, não afetará o fluxo de veículos, pois contará com três faixas de rolamento, mantendo o mesmo número de faixas existentes na Avenida Autaz Mirim.

Já no sentido contrário, para quem se desloca da bola do São José em direção à rotatória do Armando Mendes, a pista permanecerá inalterada.

Sob a ponte, será criado um canal de macrodrenagem, ampliando a seção de escoamento do igarapé, de 5 para 14 metros, eliminando um dos pontos de alagamento que afetam a Comunidade da Sharp em dias de forte chuva. A obra da ponte está iniciando com a perfuração e concretagem das estacas de fundação. Desde que as obras iniciaram, os pontos de alagação vêm reduzindo.

A reportagem entrou em contato com a UGPE e com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para saber a previsão de duração do desvio, mas até o momento não houve retorno.

