Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Uarini, no interior do Amazonas, após ser acusado de cometer um homicídio brutal contra Valdenicio Barroso Santa Cruz, de 38 anos. O crime aconteceu na comunidade Puna, uma área rural do município, durante uma bebedeira entre os dois.

Segundo o delegado Jailton Santos Junior, o jovem e a vítima estavam fortemente alcoolizados quando o adolescente começou o ataque. Primeiro, ele utilizou uma tora de madeira para golpear Valdenicio repetidamente. Em seguida, para assegurar a morte, o adolescente esmagou o crânio da vítima com uma pedra de aproximadamente 15 kg.

Após cometer o crime, o jovem fugiu, mas foi encontrado horas depois em uma comunidade vizinha. Ele foi apreendido e será responsabilizado por ato infracional equivalente ao homicídio qualificado, dada a brutalidade do crime. A investigação do caso continua em andamento.