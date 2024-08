O poderoso Real Madrid, já com seus reforços Mbappé e Endrick disponíveis, disputará nesta quarta-feira (14) o primeiro título da temporada 2024/2025. Às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, o time merengue disputará contra a Atalanta, da Itália, o troféu da Supercopa da Uefa. Criada em 1972 pelo jornal holandês De Telegraaf, a competição (chamada na época de Supercopa Europeia) surgiu com o objetivo de colocar frente a frente o campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Taça das Taças — que foi substituída, em 1999, pela atual Liga Europa. A ideia não surgiu em solo holandês por acaso. O início da década de 70 ficou marcado pela soberania dos Países Baixos, campeões da Champions League em 1970 (Feyenoord), 1971 (Ajax), 1972 (Ajax) e 1973 (Ajax), além de uma Liga Europa em 1974 (Feyenoord), e pelo surgimento do movimento chamado de Totaalvoetbal (futebol total), liderado pelo lendário Johan Cruyff.

Em 72, Ajax e Rangers disputaram a primeira edição do torneio, mesmo sob rejeição de Artemio Franchi, presidente da Uefa na época, que puniu o clube escocês por dois anos em decorrência de uma invasão da torcida ao gramado. A edição, que ficou conhecida como uma das comemorações do centenário do Rangers, foi vencida pelo clube holandês, no agregado, por 6 a 3. Sob administração da Uefa, a primeira edição oficial aconteceu em 1973, quando o Ajax venceu o Milan, da Itália, por 6 a 1 na soma de dois jogos. Da primeira edição do torneio até 1997, as decisões eram definidas em duas partidas. No intervalo de 1998 a 2012, o Estádio Luís II, em Mônaco, na França, recebeu as partidas que definiram o melhor clube do continente. Somente em 2013 as sedes começaram a ser selecionadas previamente.