Zagallo, Garrincha, Túlio e Jairzinho. Esses são apenas alguns nomes de jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e jogaram no Botafogo. O time é o resultado da fusão entre o Club de Regatas Botafogo e o Botafogo Football Club, fato que ocorreu em 1942. Porém, o clube considera a data da fundação do Botafogo Football Club como o dia de nascimento do time: 12 de agosto de 1904.

Entre 1970 e 1980, o Botafogo viveu um período delicado, porém, em 1990, o time conseguiu se reestruturar e venceu dois campeonatos importantes: Copa Conmebol de 1993 e o Campeonato Brasileiro de 1995.

Esse ano, o Botafogo Football Club comemora 120 anos e a Seleta, destilaria mineira, decidiu lançar a Cachaça Seleta Botafogo, produto licenciado oficial e que passa a fazer parte da coleção Seleta Times, que busca homenagear times consagrados de vários estados do país.

O rótulo estampado na garrafa reproduz o uniforme do time e conta com o escudo do Botafogo que traz a marca registrada da equipe: a estrela solitária.

De cor levemente dourada, a bebida possui aromas intensos, frutados e adocicados. O sabor possui notas finais de baunilha e canela. A Seleta do Botafogo foi produzida com canas selecionadas e armazenadas por dois anos e meio em tonéis de Umburana. A garrafa de 700 ml possui graduação alcoólica de 42%.

A Seleta Botafogo possui preço sugerido de R$42,20, e pode ser adquirida pela loja oficial da Seleta (https://www.lojaseleta.com.br/) ou em diversos PDVs. “Seguindo com a série Seleta Times, que une duas paixões do Brasileiro (futebol e cachaça), não poderíamos deixar de lançar este produto, que mescla a Seleta, cachaça mais apreciada do Brasil, com o Botafogo, time tradicional que fez e faz história no nosso futebol.”, afirma Gilberto Luiz, diretor executivo da marca.

Sobre a Seleta

A história de uma das cachaças de alambique mais tradicionais e apreciadas do país, começou em 1980 quando foi fundada. Toda a produção da Seleta está concentrada em Salinas, cidade localizada no sertão de Minas Gerais, conhecida como a Capital Nacional da Cachaça.

Salinas recebeu em 2012 o selo de Indicação Geográfica do INPI pelas características do clima, solo e localização geográfica, responsáveis pela singularidade das cachaças produzidas na região. Saiba mais em https://cachacaseleta.com.br/

