O deputado federal Amom Mandel e Nancy Segadilha, ambos do Cidadania, registraram as candidaturas a prefeito de Manaus e vice, respectivamente, no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O registro de Amom foi feito na manhã desta quarta-feira (14/08).

Amom também apresentou o Plano de Governo, com mais de 600 páginas, onde fez o diagnóstico dos principais problemas da cidade e soluções para eles. O Plano foi assinado por 41 especialistas de diversas áreas e contará ainda com um abaixo-assinado com o nome de pelo menos mais 60 pessoas que o endossarão.

O candidato enfrentou dificuldades para fazer o download do documento no sistema, o que atrasou o processo de registro. O plano foi dividido em sete partes.

No registro de candidatura, Amom declarou possuir uma casa financiada, no conjunto Eldorado, no valor de R$ 270 mil; veículo da marca BYD, no valor pago até o momento de R$ 68 mil; participação societária em empresa no valor de R$ 10 mil; cerca de R$ 10 mil em ações diversas; além de cerca de R$ 172 mil em saldo bancário em diferentes contas, sobra de um empréstimo feito há aproximadamente 1 ano.