O juiz Henrique Veiga Lima tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão solene realizada no Auditório da Sede do TJAM, na manhã desta segunda-feira (19).

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, e a mesa foi composta pelos desembargadores: João Simões, Graça Figueiredo, Socorro Guedes, Yedo Simões, Paulo Caminha e Lima, Cláudio Roessing, Carla Reis, Lafayette Vieira Júnior, Nélia Caminha Jorge, Jomar Fernandes, Airton Gentil, Elci Simões, Délcio Santos, Abraham Campos Filho, Luiza Cristina Marques; desembargador Jorge Lins, presidente do TRE/AM,

O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve na cerimônia e desejou sucesso ao novo desembargador. “Quero aqui desejar êxito e sucesso à frente dessa nova jornada, com um bom mandato de boas realizações e conquistas ao TJ-AM”, disse.

O juiz Henrique Veiga Lima chega à segunda instância do Tribunal de Justiça do Amazonas, depois de mais de 34 anos de atuação na magistratura. Ele ingressará na vaga deixada pelo desembargador João Mauro Bessa, que se aposentou no final de novembro.

Durante o discurso, Veiga frisou que chega ao posto com muita satisfação, e lembrou alguns momentos de sua história de vida, como a preparação para o ingresso na magistratura.

“Me afastei de tudo, inclusive, de atividades remuneradas que eu tinha e fui para a clausura, para trabalhar em prol dessa causa. O foco, o objetivo, era o concurso. O dia de glória é chegado, e por isso sou extremamente grato”, disse o magistrado.

Amazonense de Manaus, Veiga Lima, que é casado com a promotora de Justiça Lucíola Valois Lima, é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal, ambos pela Ufam. Ao ser empossado como juiz, em 1989, foi designado para atuar na comarca de Nhamundá, a 382 quilômetros de Manaus; também respondeu pelas comarcas de Parintins, Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira.

