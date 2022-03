Avalie o post

Aplicativo deixa de fazer transmissões ao vivo e também para de veicular vídeos de seus usuários

Rússia – A rede social TikTok anunciou neste domingo (6) que suspendeu suas atividades na Rússia devido à divulgação de notícias falsas. “Em virtude da nova lei sobre ‘fake news’ da Rússia, não temos escolha a não ser suspender as transmissões ao vivo e novos conteúdos em nosso serviço de vídeo enquanto revisamos as implicações de segurança dessa lei. Nosso serviço de mensagem dentro do aplicativo não será afetado”, diz comunicado da empresa divulgado no Twitter.

TikTok deixa de operar na Rússia por questões de segurança. (Foto: Reprodução)

Na última sexta-feira (4), o presidente Vladimir Putin assinou uma lei que determina a responsabilização criminal para quem divulga o que ele e o governo russo consideram notícias falsas sobre as ações das Forças Armadas na Ucrânia. Quem infringir a lei pode ser preso por até 15 anos, dependendo do nível de gravidade da informação publicada. Na mesma sexta-feira, o governo russo bloqueou a conexão do Facebook no país alegando que a rede social “discrimina” os meios de comunicação russos.



2/ In light of Russia’s new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022



O comunidado do TikTok também diz que “somos uma companhia que preza pela criatividade e pelo entretenimento e que podemos ser uma fonte de alívio e conexão humana durante uma época de guerra, quando pessoas estão enfrentando isolamento e tragédia. Entretanto, a segurança dos nossos empregados e usuários permanece sendo nossa mais alta prioridade”. E segue: “Continuaremos avaliando as circunstâncias em relação à Rússia para determinar quando poderemos retomar nossos serviços com segurança”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

