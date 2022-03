Avalie o post

Serão disponibilizadas 6,5 mil vagas para cursos de Dança, Artes Visuais, Música, Audiovisual e Artes Cênicas

Manaus – O período de matrículas para os cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro começa nesta segunda-feira (7) até quinta-feira (9). Serão disponibilizadas 6,5 mil vagas para cursos de Dança, Artes Visuais, Música, Audiovisual e Artes Cênicas nas unidades de Manaus (Centro de Convenções – Sambódromo e Centros Estaduais de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola), e dos municípios de Parintins e Envira.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas online, a partir das 9h de segunda-feira, por meio do Portal da Cultura e Instagram (@culturadoam), com exceção da unidade de Envira, que vai realizar as matrículas somente de forma presencial. Em Parintins, o atendimento vai ser híbrido: presencial e online. O período de matrículas termina no dia 9 de março ou conforme o preenchimento das vagas, que são limitadas por turmas.

Inscrições online

Para realizar a inscrição, basta acessar o link e selecionar a unidade que deseja cursar: Sambódromo, Pe. Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou ou Parintins.

O candidato ou o responsável legal (no caso de menores de idade) deve acessar o sistema com o número do CPF (só será possível uma matrícula por CPF), preencher a ficha de inscrição e fazer o upload de um documento oficial (RG, CNH) com foto do candidato, que deve ser digitalizado em PDF ou por imagem.

O diretor do Liceu, Davi Nunes, informa que os candidatos vão receber a confirmação de matrícula por e-mail ou aplicativo de mensagem.

“Em três dias úteis, os alunos matriculados serão comunicados oficialmente, por email ou whatsapp. É importante frisar que, posteriormente, vamos solicitar documentos complementares aos alunos que fizeram inscrições online”, comenta.

Inscrições presenciais

Para realizar a matrícula presencialmente, nas unidades de Parintins e Envira, são necessários os seguintes documentos: cópia do RG, CPF ou certidão de nascimento do aluno; cópia do RG, CPF ou certidão de nascimento do responsável (para alunos menores de 17 anos); cópia comprovante de residência (conta de energia atualizada); declaração escolar atualizada, se for estudante; laudo médico em caso de doença ou deficiência; e uma foto 3X4.

Matrículas para os cursos do Liceu Claudio Santoro

Período: De 7 a 9 de março

UNIDADES MANAUS

Matrículas online: www.cultura.am.gov.br

Informações: 99174-5278 (Sambódromo), 99198-3655 (Padre Pedro Vignola) e 99232-1498 (Magdalena Arce Daou)

UNIDADE PARINTINS

Matrículas online: www.cultura.am.gov.br

Presencial: Bumbódromo (Avenida Nações Unidas, s/n, Centro)

Horário: Das 8h às 17h

Informações: (92) 99424-2594 e 99173-6066

UNIDADE ENVIRA

Presencial: Rua 27 de Julho, São Francisco – Centro de Eventos e Negócios Agropecuários (Cena)

Horário: das 8h às 17h

Informações: (97) 98419-2677

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

