O apresentador Tiago Leifert comunicou neste sábado, 17, que não irá narrar o jogo da final da Copa do Mundo 2022. Ele explicou que estará com a filha, Lua, no hospital. “Não estarei aqui amanhã. Minha filha vai fazer um tratamento amanhã de manhã. A gente sabia que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, que durante a Copa ela teria que fazer algum tratamento. O tratamento de câncer é assim. Calhou de ser na final, tinha que ter sido antes, nas outras semanas, mas consegui trabalhar todos os dias”, explicou o ex-apresentador do “Big Brother Brasil”. “Queria muito estar aqui amanhã, uma pena mesmo.” Lua tem um câncer raro nos olhos. Tiago não possui mais contrato fixo com a Globo e retornou à emissora apenas para narrar os jogos da Copa transmitidos no Globoplay e no canal SporTV 2 . Ao se despedir do público e dos colegas de trabalho, ele se emocionou: “Em 2026, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo, com a minha filha já grande e que ela possa assistir com a gente lá no estádio. Eu não quero trabalhar em 2026, quero ver a seleção ser hexa pessoalmente”. Tiago será substituído pelo jornalista Daniel Pereira, conhecido como Dandan. A final da Copa sediada no Catar será disputada por Argentina e França.

Leia também

Treinador da Croácia comemora 3º lugar na Copa do Mundo do Catar: 'Bronze que vale ouro'



Técnico de Marrocos celebra quarto lugar na Copa: 'Unimos nosso país por um mês'