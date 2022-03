Avalie o post

Novo longa-metragem tem Robert Pattinson, de ‘Crepúsculo’, no papel do super-herói da DC Comics

São Paulo – Nova aventura do super-herói estrelada por Robert Pattinson, The Batman arrecadou US$ 128,5 milhões em sua estreia nas bilheterias, marcando o melhor fim de semana de estreia de 2022 com uma vitória esmagadora.

Batman e Mulher-Gato em cena do novo filme do super-herói da DC Comics. (Foto Divulgação / Warner Bros, Pictures)

Mas o que é mais impressionante: é o segundo filme na pandemia a ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em um único fim de semana, um feito alcançado pela primeira vez por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, lançado em dezembro passado com um histórico de US$ 260 milhões.

Graças a críticas positivas, forte recepção da audiência e altos níveis de intriga para ver a versão mal-humorada de Pattinson sobre o Cavaleiro das Trevas, The Batman está se tornando um vencedor comercial para a Warner Bros., que gastou robustos US$ 200 milhões para produzir o filme. Levar Batman para as telas não sai barato e alcançar a lucratividade não será fácil.

The Batman provavelmente também se beneficiou porque a adaptação dos quadrinhos está sendo exibida exclusivamente nos cinemas. Para a Warner Bros., que optou por estrear toda a sua lista de filmes de 2021 simultaneamente na HBO Max, The Batman marca um desvio como o primeiro filme do estúdio em mais de um ano que só está disponível nos cinemas.

Antes de The Batman, os filmes de maior bilheteria do estúdio desde março de 2020 foram Godzilla vs. Kong (US$ 100 milhões na América do Norte) e Duna (US$ 109 milhões na América do Norte).

