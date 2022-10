A NBA está de volta. Nesta terça-feira, 18 de outubro, começa a temporada regular da maior liga de basquete do mundo. A edição 2022 tem início com rodada dupla e o primeiro jogo será entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, às 20h30 (horário de Brasília). Na sequência, o jogaço entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers opõe Stephen Curry e LeBron James, às 23h. Os fãs de basquete no Brasil têm novidades para acompanhar os jogos nesse ano. As partidas serão transmitidas pela Band (tv aberta), ESPN/Star+ e TNT Sports (tv fechada), canais do TNT Sports e Budweiser no Youtube, PrimeVideo e no canal da Twich do Gaules. Nesta edição, o torneio será disputado nos Estados Unidos e Canadá. Em 17 de dezembro, Spurs e Heat se enfrentam no México e no dia 19 de janeiro, Bulls e Pistons se enfrentam em Paris.

