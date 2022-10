O corpo encontrado embalado em um saco plástico em uma rua do bairro Nossa Senhora de Fátima é de um agente de portaria, que não foi identificado até o momento. A vítima foi torturada e estava vestindo a farda de trabalho.

O corpo foi encontrado por moradores, que não reconheceram a vítima. O homem tem no antebraço esquerdo uma tatuagem com o símbolo do infinito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exame de necropsia e aguarda reconhecimento de algum familiar.

A Polícia Civil investigará o caso que ainda segue sem informações sobre a motivação e os suspeitos.

