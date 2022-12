Avalie o post

Uma tempestade de inverno de rara intensidade, classificada como “ciclone bomba”, varreu os Estados Unidos na sexta-feira (23), provocando o fechamento de estradas e aeroportos em grande parte do país na antevéspera do Natal.

“Mais de 240 milhões de pessoas (mais de 70% da população americana) são afetadas por alertas meteorológicos”, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). As condições são muito perigosas para a circulação, alertaram as autoridades.

Esperava-se que milhões de pessoas saíssem às rodovias e lotassem os aeroportos para este período de festas de Natal e Ano Novo, marcando uma volta aos níveis de mobilidade anteriores à pandemia.

Mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem luz nesta sexta-feira, principalmente nas Carolinas do Norte e do Sul, Connecticut e Texas, segundo o site especializado poweroutage.us.

“Por favor, encarem esta tempestade com extrema seriedade”, pediu o presidente Joe Biden na quinta-feira. “Incentivo todos (…) a ouvirem as advertências em nível local. É sério”.

O site especializado Flightaware contabilizou mais de 5.000 voos cancelados. Os aeroportos mais afetados foram os de Seattle (noroeste), Nova York, Chicago (norte) e Detroit.

Tempestades de neve

Na quinta-feira, cerca de 10% dos voos tinham sido cancelados, informou nesta sexta à MSNBC o secretário do Transporte, Pete Buttigieg. “Vários dos maiores centros aéreos foram afetados”, acrescentou.

De acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA), cerca de 112 milhões de pessoas previam dirigir pelo menos 80 km entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro.

Vários estados, inclusive Nova York, Oklahoma, Kentucky, Geórgia e Carolina do Norte, se declararam em situação de emergência.

“As pessoas deveriam ficar em casa, não se aventurar nas estradas”, disse à CNN o governador do Kentucky, Andy Beshear.

“As condições de neve e vento forte podem se desenvolver muito rapidamente”, acrescentou, informando que a Guarda Nacional foi mobilizada neste estado. Beshear confirmou a morte de três pessoas nas rodovias do Kentucky.

Em Oklahoma, pelo menos duas pessoas morreram em estradas, segundo a agência encarregada de emergências neste estado.

Em Ohio, um acidente que envolveu 50 veículos provocou uma morte, segundo a imprensa local. Em Michigan, uma colisão de nove caminhões paralisou o trânsito.

El El Paso, no Texas, imigrantes desesperados que cruzaram a fronteira desde o México procuravam abrigo em igrejas, escolas ou centros sociais para fugir do frio, disse à AFP Rosa Falcón, uma professora e voluntária.

Mas alguns desses viajantes ilegais optaram por ficar do lado de fora em temperaturas de -9ºC por medo de serem abordados pelas autoridades de imigração, acrescentou.

Em Chicago, Burke Patten, da organização sem fins lucrativos Night Ministry, relatou os esforços de seus membros para fornecer “casacos, chapéus, luvas, roupas íntimas térmicas, cobertores e sacos de dormir, bem como luvas para mãos e pés” para os sem-teto.

Queda da temperatura

Na tarde de sexta-feira, a tempestade passou ao status de “ciclone bomba”, depois que a pressão do ar caiu repentinamente por 24 horas. O fenômeno produz fortes chuvas ou neve, inundações nas costas e ventos com intensidade de furacão.

Fortes nevascas foram registradas no norte do país, particularmente na região dos Grandes Lagos.

Mas o fenômeno se estende da fronteira canadense, no norte, aos limites com o México, no sul, e da costa do Pacífico, no noroeste, à costa atlântica, no leste, informaram os meteorologistas americanos.

Este sistema de baixa pressão provoca um forte choque entre uma massa de ar muito frio, proveniente do Ártico, e outra tropical, que chega do Golfo do México.

O que torna a situação atual extraordinária é que a pressão atmosférica caiu muito rapidamente, em menos de 24 horas.

Em Nova York, enquanto as temperaturas ainda beiravam os +10°C na manhã desta sexta, a expectativa era de que os termômetros caíssem a -10°C à noite. Chicago, na manhã desta sexta, registrava -20ºC, e as temperaturas também eram negativas até a costa do Texas.

O Canadá também se preparava para enfrentar temperaturas incomumente baixas para a temporada.

Alertas de frio extremo, tempestade de inverno e inclusive neve com vento forte foram emitidos na manhã desta sexta para a maior parte do território canadense, informou o Environment Canada.

Em Alberta (oeste) e Saskatchewan (centro), as temperaturas oscilavam entre os -40ºC e os -50ºC.

Com o G1

O post Tempestade nos EUA atinge 200 milhões e cancela 5.900 voos apareceu primeiro em Portal Você Online.