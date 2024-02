O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que o empate contra o Chelsea não aumentou a pressão sobre a equipe, que atualmente ocupa a terceira posição na tabela da Premier League, quatro pontos atrás do líder Liverpool. Apesar das críticas recebidas após o tropeço em casa, Guardiola descartou qualquer pressão adicional. Nesta terça-feira, 20, o Manchester City enfrenta o Brentford em busca de uma vitória que os colocaria em pé de igualdade com os concorrentes e reduziria a diferença para apenas um ponto. O treinador espanhol se mostra confiante para o confronto no Etihad Stadium, em Manchester, onde espera manter o bom desempenho da equipe. Guardiola ressaltou que a pressão para vencer é a mesma de sempre, independentemente dos resultados anteriores.

O treinador reconheceu a dificuldade de manter a sequência de vitórias no Campeonato Inglês e elogiou a postura do Chelsea no último jogo, mesmo com o empate. Apesar de admitir que oscilações no desempenho são comuns, Guardiola espera que a equipe tenha sido consistente apenas no jogo contra o Chelsea. O treinador enfatizou a importância de manter a concentração em todas as partidas e permanecer na briga pelo título da Premier League. A ausência de jogadores importantes por lesão é um desafio adicional para o Manchester City, que busca se reabilitar rapidamente e manter o ritmo na competição.

Publicado por Adrielle Farias

