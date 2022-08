Na manhã desta segunda-feira (29), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) doou equipamentos de informática, entre eles, computadores e móveis para a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) e para a Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (Ftma).

A Adefa recebeu três computadores, com CPU, monitor e acessórios, e a FTMA recebeu gaveteiros, cadeiras giratórias e fixas e 2 computadores completos, que servirão para otimizar as atividades desempenhadas pelos setores através de uma melhor estrutura de trabalho.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, destacou a importância de estabelecer um laço de compartilhamento e garantia de uma boa estrutura de trabalho.

“Essa singela atitude reflete a política de sustentabilidade do TCE-AM, porque com ela conseguimos disponibilizar equipamentos para que nossos parceiros também tenham condições de ter bons resultados em suas atividades”, ressaltou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

O diretor da Adefa, Ricardo Mota, ressaltou a parceria entre o TCE-AM e a Associação.

“O convênio entre a Adefa e o Tribunal de Contas já tem nove anos e se reflete não só na doação de computadores, mas também com aproximadamente 30 funcionários atuando dentro da Corte de Contas. Fico muito feliz que desde lá temos esse apoio, seja com doações ou através de outras iniciativas”, ressaltou o diretor da Adefa, Ricardo Mota.

As doações são uma forma de fornecer um bom destino aos equipamentos que não estão em uso na Corte de Contas, prezando pela sustentabilidade e suporte para outras instituições.

O post TCE-AM doa equipamentos de informática para a Adefa e FTMA apareceu primeiro em Portal Você Online.