A inflação na Alemanha atingiu seu nível mais alto em quase 50 anos em agosto, superando uma máxima anterior estabelecida apenas três meses antes, sob o peso dos preços de energia, mostraram dados nesta terça-feira (30).

Os preços ao consumidor, harmonizados para torná-los comparáveis aos dados de inflação de outros países da União Europeia, aumentaram 8,8% na base anual, após um aumento inesperado de 8,5% em julho, informou o escritório federal de estatísticas.

A inflação anual alemã havia subido 8,7% em maio, na primeira vez desde o inverno de 1973 a 1974 (no Hemisfério Norte) que o aumento dos preços foi tão elevado, de acordo com o escritório de estatísticas. A leitura anual do índice harmonizado para agosto ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters com analistas.

Os preços de energia em agosto foram 35,6% maiores em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto os custos dos alimentos aumentaram 16,6%, disse o escritório de estatísticas. O resultado de agosto se deu mesmo com medidas destinadas a conter a inflação, incluindo passagens mais baratas de transporte público e um corte de impostos sobre combustíveis.

