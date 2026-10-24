Ministro manifestou apoio à atuação da Justiça Eleitoral no transporte de eleitores indígenas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) recebeu, nesta sexta-feira (23), a visita do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Mauro Campbell Marques. O magistrado foi recebido pela presidente da Corte, desembargadora Carla Reis, pela vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Nélia Caminha Jorge, e pela diretora-geral, Cynthia Edwards.

Durante a visita, o ministro manifestou solidariedade ao Tribunal e às suas dirigentes diante dos ataques relacionados ao transporte de eleitores indígenas do Vale do Javari, em Atalaia do Norte. “Recebemos com gratidão a solidariedade do ministro Mauro Campbell. A Justiça Eleitoral do Amazonas trabalha com responsabilidade e respeito às comunidades indígenas, enfrentando os desafios da nossa região para assegurar o direito ao voto. Seguimos comprometidos com o diálogo e com a população amazonense”, afirmou a desembargadora Carla Reis.

Entenda o caso

Em reunião realizada em 21 de outubro, em Atalaia do Norte, representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) apresentaram retratação e pedido de desculpas à juíza da 42ª Zona Eleitoral, Dálethe Borges Messias.

Na ocasião, as lideranças confirmaram que as questões relacionadas ao combustível e ao apoio logístico para o transporte dos eleitores no segundo turno estavam resolvidas.

O post Vice-presidente do STJ: Mauro Campbell visita TRE-AM e manifesta solidariedade apareceu primeiro em Portal Você Online.

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