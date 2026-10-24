Um senador atuou como advogado do policial militar.
O policial militar é acusado de ter efetuado disparo que acertou a menina.
Esta atuação do senador é o fato destacado no caso.
O episódio envolve o policial militar e a menina atingida pelo disparo.

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