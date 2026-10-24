A declaração foi dada nesta sexta-feira (23) durante o último debate presidencial antes da eleição.
O pleito está marcado para este domingo (25).
O momento representa a etapa final da campanha.
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