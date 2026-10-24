O último confronto entre os presidenciáveis ocorreu antes do segundo turno.
Nesse encontro houve troca de acusações e discussão de propostas.
Comentaristas da Jovem Pan avaliaram o desempenho dos candidatos.
Fonte: Jovem Pan
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