Ei, galera! Se você está procurando o que maratonar ou assistir hoje no streaming, preparamos uma lista dos 7 títulos mais bombados do momento. Com notas altas e tramas viciantes, tem de tudo: ação, suspense e até um toque de mistério cósmico!

Cara-de-Barro (7.6/10) chega bombando com a história de Matt Hagen, que vira um anti-herói obcecado após um tratamento milagroso que bagunça sua cabeça. Vale assistir pela atuação intensa e reviravoltas emocionantes, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Contra o Furacão (6.2/10) é puro adrenalina no mar, com dois irmãos lutando contra o furacão Otis. Perfeito pra quem curte survival, vale assistir pelo ritmo acelerado e cenas de ação realistas, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

空枪 (6.9/10) traz um thriller cheio de tensão e confrontos imprevisíveis que prende do começo ao fim. Vale assistir pela atmosfera carregada e plot twists, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Hope: O Primeiro Impacto (6.8/10) mistura caçada a uma criatura misteriosa com tragédia cósmica. Vale assistir pelo clima de suspense que vira algo épico, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

Lupin (7.7/10) continua sendo hit com o ladrão genial Assane Diop em sua vingança contra os ricos. Vale assistir pela inteligência e carisma do protagonista, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

YAGA (8.2/10) é a série mais viciante da lista, com uma trama que mistura lenda e ação de forma surpreendente. Vale assistir pela nota alta e desenvolvimento dos personagens, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

A Lista Terminal (8.0/10) entrega suspense militar de alto nível com James Reece caçando a verdade por trás da emboscada. Vale assistir pelo mistério e ação constante, disponível em serviços como Netflix, Prime Video, Disney+ e Max.

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