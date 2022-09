Com a presença de várias autoridades, entres elas diversos representantes dos Tribunais de Contas da Região Norte, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) celebrar os 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), nesta quarta (14), no auditório do TCE, falando de Integridade e Ética.

A mesma celebração já aconteceu em Brasília, São Paulo e Alagoas. Depois de Manaus, a última etapa de festividade acontecerá no Paraná.

O evento em Manaus acontece com renomados palestrantes, entre eles o jornalista da CBN, Milton Jung, para abordar a temática “Integridade e Transparência: implementar para avançar”, com transmissão, ao vivo, pelas redes sociais oficiais do TCE-AM.

Acompanhe o evento ao vivo:

https://youtu.be/vtU8faHUu20, https://www.facebook.com/watch/TCEAM, https://www.instagram.com/tceamazonas/live, https://vm.tiktok.com/ZMN2CqsHK/ e https://falandodecontas.webradiosite.com/

