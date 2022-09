O deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), cumpriu uma intensa agenda de campanha nesta terça-feira (13), em bairros da zona Leste de Manaus. Atual presidente do parlamento estadual, Cidade esteve no Jorge Teixeira, São José e Tancredo Neves realizando caminhada e reuniões políticas.

No Jorge Teixeira, o parlamentar comandou caminhada e reunião. Já no São José e no Tancredo Neves realizou reuniões com apoiadores e moradores. Além de apresentar propostas nas áreas de proteção à mulher, geração de emprego e renda; saúde, educação e desporto, Cidade fez a prestação de contas de seu mandato.

“É uma honra para mim ter a presença de vocês aqui, poder fazer com que participem conosco desse processo político que estamos vivendo. Estou aqui para falar, na pandemia, destinei 70% das minhas emendas para saúde, que os projetos do Executivo, como o Auxílio Estadual Permanente e o que está permitindo o asfaltamento de grande parte de Manaus e dos municípios do interior, quando chegaram na Aleam, tiveram meu voto favorável de imediato. Tudo que chegou à Assembleia e que foi bom para o nosso Estado teve nosso apoio. Peço o voto de confiança de vocês para esse cabôco que tem muito a contribuir e que quer continuar trabalhando pelo Amazonas”, afirmou.

Movimentação nos bairros

A autônoma Emília Valente disse confiar na atuação do deputado estadual Roberto Cidade e declarou voto nele. “Vou votar no Roberto Cidade porque ele é competente, eu confio no trabalho dele. Ele merece o meu voto e o da minha família também. Peço para que quando ele estiver lá na Assembleia que ele nos ajude a melhorar a segurança e a saúde aqui no bairro. Essas são as áreas mais carentes aqui”, opinou a moradora do bairro Tancredo Neves.

Roberto Cidade relembrou que indicações suas permitiram a realização de melhorias no bairro, como a reforma do campo e da quadra do “Tancredão”, além de projetos culturais e sociais voltados para criança, mulheres, idosos.

O professor José Cunha agradeceu ao deputado Cidade por ser um amigo da zona Leste e pediu para que ele possa ajudar o Executivo com iniciativas que fortaleçam as áreas de saúde, segurança, esporte e lazer dos bairros da zona Leste de Manaus.

“Temos dificuldades ainda para marcar consultas e realizar exames, temos tido assaltos e nossas crianças e jovens precisam de mais espaços de cultura e lazer. Sei que o deputado não pode executar, mas ele pode indicar, cobrar e vigiar. Peço que o nosso deputado Cidade seja esse representante para os moradores da zona Leste, que continue de mãos dadas nos apoiando, assim como nós estamos apoiando ele. Agora é 44.555. Confirma”, falou.

No Conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, o parlamentar recordou que apresentou requerimentos solicitando a realização de dragagem de igarapés, a expansão da rede de iluminação e de atividades de cultura, esporte e lazer em favor dos moradores da localidade.

Caminhada ao lado da população

“Tenho consciência de que muito ainda precisa ser feito e me sinto ainda mais preparado para honrar a confiança de vocês no nosso trabalho. Temos o compromisso de fazer todo o possível para melhorar a qualidade de vida dos amazonenses, para diminuir a pobreza, para garantir oportunidades a todos. Nosso interior é muito pobre, tem uma dependência muito grande das prefeituras e isso precisa mudar. Precisamos criar novas matrizes econômicas, sem perder a Zona Franca. Precisamos que nosso Estado cresça, se desenvolva. Desenvolvendo o interior a gente destrava Manaus. Meu compromisso é fazer a política do bem e peço para que vocês permitam que eu continue representando a zona leste de Manaus, representando o nosso Amazonas”, finalizou.