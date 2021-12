Avalie o post

João Ricardo foi executado a tiros após o suspeito marcar um encontro para supostamente pagar parte da dívida

Manaus – Patrick de Souza Vaz foi preso na última segunda-feira (27) no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Ele é o principal suspeito de ter assassinado João Ricardo de Oliveira Rodrigues, 30, em setembro deste ano.

De acordo com a polícia civil, Patrick pegou emprestado R$10 mil de João Ricardo. Ele não estava conseguindo pagar a dívida e estava recebendo muitas cobranças de João para que o débito fosse quitado. Em meio às cobranças, Patrick marcou um encontro com João supostamente para pagar parte da dinheiro. Nesse encontro, ele efetuou ao menos três disparos de arma que fogo contra João, que foi a óbito.

A polícia chegou até Patrick através de testemunhas e câmeras de segurança. De acordo com o adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Daniel Anthony, o suspeito não resistiu a prisão.

“Ele não estava conseguindo pagar a dívida e se sentia ameaçado, optando por matar João. A arma do crime ainda não foi encontrada. Ele foi preso em casa, sem oferecer resistência a prisão e vai responder por homicídio qualificado”, explicou Anthony.

O suspeito não possuía passagem pela polícia. Ele agora fica detido a disposição da justiça. A polícia não acredita na participação de mais pessoas no caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

