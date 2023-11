O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) puniu preventivamente os clubes Coritiba e Cruzeiro após a confusão ocorrida no último sábado, 11, no gramado da Vila Capanema, em Curitiba. Em decisão publicada nesta quinta-feira, 16, o presidente do Tribunal, José Perdiz, decidiu que os dois times mandarão seus jogos no Brasileirão com portões fechados. Já quando as equipes atuarem como visitante, não haverá carga de ingressos para torcedores do Coxa Branca e da Raposa. A medida é válida por 30 dias ou até o julgamento do caso em 1ª instância. O entrevero aconteceu após cruzeirenses invadirem o campo para agredir os jogadores do próprio time. Após a invasão, a torcida do Coxa também entrou na briga generalizada. Depois da interrupção da partida, a confusão se estendeu para fora do estádio, enquanto os atletas de ambos clubes se retiraram do campo e foram para os vestiários. Atualmente, o Coritiba é o 19º colocado e possui chances remotas de continuar na Série A. O Cruzeiro, por sua vez, é o 17º colocado e também está na zona de rebaixamento.

