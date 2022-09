Três pessoas foram presas durante uma operação integrada no Centro de Manaus, na noite desta quarta-feira, 21/09. A ação foi deflagrada pela Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com o objetivo de combater a criminalidade. Além da prisão, a polícia apreendeu duas armas de fogo e mais de R$ 19 mil em espécie.

Dividida em duas etapas, a ação teve sua fase operacional executada por policiais militares e civis para o combate a práticas criminosas, além da vistoria em hotéis e bares do Centro da cidade, realizada pela Central Integrada de Fiscalização (CIF).

A ação foi uma determinação do titular da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, como resposta aos crimes na área central da capital. Um levantamento foi realizado pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) para fiscalização em hotéis e bares daquela região com a presença de estrangeiros.

Em um dos prédios apontados pela inteligência, na avenida Joaquim Nabuco, os policiais encontraram R$ 19 mil em espécie, além de munições de arma de fogo e uma balança de precisão em posse de duas mulheres. Elas foram presas em flagrante por associação para o tráfico.

Em outra abordagem, desta vez na rua Quintino Bocaiuva, equipes da Força Tática apreenderam duas armas de fogo em posse de um homem de nacionalidade venezuelana. O indivíduo é suspeito de integrar uma facção criminosa da região. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Alvos

O general Mansur ainda ressaltou que os locais que foram alvos da operação seriam usados como moradia por membros de facções criminosas, daí a importância do trabalho realizado pela inteligência do sistema de segurança pública.

“O trabalho das operações integradas não é imediato, no dia da execução. Para nós executarmos uma operação fazemos todo um trabalho de inteligência e de levantamentos de alvos para, no dia da execução, saber exatamente aonde ir e o que fazer. É todo um trabalho integrado entre diversos órgãos no combate a criminalidade”, reforçou.

CIF

Na etapa de atuação dos fiscais da CIF, quatro estabelecimentos foram autuados pelos agentes, sendo dois interditados. Ao todo, os fiscais realizaram a vistoria em 25 bares e hotéis do Centro de Manaus.

As autuações se deram por irregularidades como não apresentação de licença sanitária, licença ambiental e obstrução de via pública.

Participantes

A ação contou com mais de cem agentes empenhados na operação. Além dos órgãos da SSP-AM, participaram da operação a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Federal (PF), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semseg) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).