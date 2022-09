Rodrigo Caio não estará à disposição do Flamengo nas finais da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 22, o Rubro-Negro anunciou que o zagueiro precisará passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo em razão de uma lesão sofrida no dia 10 de junho, em partida diante do Corinthians. De acordo com o departamento médico, o jogador tem um prazo de recuperação de seis a oito semanas. Desta forma, a preparação do atleta será visando a temporada 2023. “O Rodrigo sofreu lesão no menisco medial do joelho esquerdo em 10 julho. A contusão aconteceu em uma região em que o atleta já havia se machucado. Em função disso, havia a possibilidade do tratamento conservador, sem cirurgia, para esperar para que houvesse uma cicatrização. Como isso não aconteceu, viemos comunicar que ele vai passar por uma artroscopia. Ele teve uma melhora muito grande, porém, ainda aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. Então, vai ter esse reparo cirúrgico dessa lesão do menisco. Acreditamos que o tempo de recuperação seja de seis a oito semanas. Neste ano, ele não vai estar mais atuado com a gente”, anunciou.

“Fiz questão de estar presente neste comunicado para passar um recado. Foi um ano bem difícil para mim, seja na parte física ou na mental. Algumas lesões fizeram com que eu perdesse a temporada, mas eu não vim para lamentar, pelo contrário. Me sinto privilegiado por tudo que construí na carreira. Sem dúvidas, será mais um obstáculo vencido. Em um primeiro momento, a minha opção de não operar, tomada em conjunto com o departamento médico, foi por acreditar que o processo seria bem sucedido. Infelizmente, isso não aconteceu. Acredito que, até esse último estádio, eu me sentia bem. Enfim, quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que me encontram e me dão um carinho. Agradeço, do fundo do coração. Saibam que a história do Rodrigo não acabou aqui. Acredito muito na minha força!”, falou Rodrigo Caio, no vídeo do anúncio flamenguista.

