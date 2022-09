Ao todo, 30.327 unidades do Registro Geral (RG) já foram emitidas de janeiro a março.

O aplicativo PAC Digital, do Sasi, gerenciado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou, de janeiro a março deste ano, 40.015 agendamentos para o serviço de 1ª via e 2ª via do Registro Geral (RG), uma média de 13.300 por mês.

Em cerca de três meses, foram emitidas 30.327 unidades do documento.

Apesar da busca pelo serviço, cerca de 14.005 pessoas não compareceram no dia e na hora marcada previamente, o que representa uma média de 35% de faltosos.

Os agendamentos até o mês de maio foram encerrados, e em breve as vagas para junho estarão disponíveis.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, destaca o compromisso que o Governo do Estado tem para assegurar os direitos dos cidadãos.

“O Governo do Amazonas tem buscado ajustar a situação de toda essa demanda reprimida, pois garantir que os cidadãos tenham os seus direitos é um dos nossos objetivos. Nossa preocupação também é com os faltosos, temos o índice de 35%, ou seja, apesar da procura ser grande muitas pessoas também não comparecem”, disse a gestora.

A titular da Secretaria Executiva de Cidadania (Secid) da Sejusc, France Mendes, reforça a importância do comparecimento das pessoas que solicitam os atendimentos.

Funcionamento

O agendamento para atendimento nas unidades do PAC está sendo realizado apenas por meio do PAC Digital.

Para realizar a solicitação, o primeiro passo é baixar o aplicativo Sasi, fazer o cadastro e depois colocar o código “SJPAC”. Em seguida, é só acessar o primeiro canal, que é o de pedido de agendamento.

Após a solicitação feita, a pessoa recebe uma mensagem, pelo e-mail e telefone cadastrados no aplicativo, em até 72 horas, com a confirmação do serviço via SMS ou e-mail.

Além do agendamento, o aplicativo também conta com as abas “Conheça o PAC”, “Notícias”, “Sugestões e Reclamações”, e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

