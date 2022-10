A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, na tarde de domingo (16/10), uma operação integrada em Manaus e em municípios do interior do estado, intensificando as ações policiais que já acontecem diuturnamente para coibir práticas criminosas e garantir a segurança da população. Só na capital, mais de 300 agentes do sistema de Segurança Pública estiveram atuando durante a ação.

Tropas especializadas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), além do efetivo da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), estiveram distribuídos em todas as zonas da capital e em 11 municípios do interior.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as ações foram intensificadas com o intuito de coibir delitos, principalmente crimes de homicídio.

“É uma grande operação que está acontecendo tanto na capital quanto no interior do estado, com o efetivo da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, e que tem o objetivo de combater a criminalidade e reduzir os índices de homicídio no nosso estado”, explicou.

Em Manaus, a ação contou ainda com o apoio dos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da SSP-AM.

Interior

Os mais de 170 policiais que atuam na operação Fronteira Mais Segura/Hórus também estiveram envolvidos na grande operação integrada. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Tabatinga, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Maraã, Jutaí, Coari, Manicoré, Careiro Castanho, Codajás e Novo Airão, com patrulhamentos intensificados por meio terrestre e fluvial.