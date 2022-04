Avalie o post

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o mandante do crime é frio, calculista e se negou a contribuir com as investigações, mesmo que as provas indicassem a participação dele. A motivação do crime envolve uma dívida e ganância. A investigação que durou quatro meses resultou na prisão de duas pessoas.

Rafael montou um negócio com Julian, que segundo a família, não era conhecido pelos familiares e nem pelos amigos da vítima. A sociedade estava avaliada em R$ 400 mil, o Blend Café Lounge. O sócio entrou com R$ 100 mil e ainda não teria pago o restante do valor.

“Sabemos que o Rafael era uma pessoa que cobrava muito incisivamente esses valores, então esse foi um dos fatores que levou o Julian a planejar sua morte”, explicou o delegado Eduardo Cunha.

Conforme a polícia, o total da dívida que o suspeito devia para a vítima era de R$ 300 mil. Após a morte, Julian ficou com o empreendimento e estava pagando os matadores com o valor do negócio da vítima.

“Ele contratou uma pessoa que se chama Alinelson, ex-presidiário, que fazia uso de tornozeleira eletrônica na época, motivo pelo qual ele terceirizou os serviços de Adriano Fogaça, então nós temos três personagens nesse crime”, destacou o delegado.

Os criminosos receberam inicialmente R$ 6 mil para cometer o crime, os valores estavam sendo pagos semanalmente e eram feitos pelo próprio Julian, que ia até uma casa lotérica. Até o momento, foram repassados aos suspeitos R$ 14 mil.

Alinelson foi preso no dia 25 de março. A informação não foi divulgada para não atrapalhar as investigações da Especializada. O sócio da vítima vai responder pelo crime de homicídio qualificado.

Polícia procura terceiro envolvido

A Polícia Civil divulgou a imagem de Adriano Fogassa Almeida, 23, conhecido como “Biscoito” ou “Bolacha”, investigado por envolvimento na morte do empresário.

Informações devem ser repassadas para o disque-denúncia da DEHS (92) 98118-9535 ou para o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Sobe o crime

O crime aconteceu no dia dois de dezembro do ano passado. Uma câmera de segurança registrou a chegada do atirador. Imagens mostram o empresário saindo do estabelecimento, quando foi surpreendido pelo criminoso, que chegou no local em uma motocicleta e atirou contra ele, dentro do carro.

