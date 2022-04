Avalie o post

São Paulo – Depois que a Academia confirmou que Will Smith foi banido do Oscar por dez anos, o nome de Chris Rock ficou entrou os assuntos mais comentados do Twitter, na tarde desta sexta-feira (8).

“Acabei de ver que o Will foi banido do Oscar por 10 anos, mas e o Chris Rock, não vai receber punição por fazer piada da doença de uma pessoa?”, postou um seguidor. “E o Chris Rock foi banido também? Ele que é o problema de toda a história…”, escreveu outro. “E o Chris Rock? Não vai acontecer nada com a vítima que faz piada sem graça?”, opinou mais um.

No dia 27 de março, o comediante usou a aparência da esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia — doença que provoca perda de cabelo — para fazer uma brincadeira. O ator, por sua vez, reagiu e subiu ao palco para agredir o comediante com um tapa no rosto. Depois, ele voltou para seu assento e proferiu palavras de baixo calão contra Chris Rock. Os presentes na cerimônia olharam estupefatos para o ocorrido, sem saber se o ato fazia parte do roteiro da apresentação.

Veja algumas publicações

Acabei de ver que o Will foi banido do Oscar por 10 anos, mas e o Chris Rock, não vai receber punição por fazer piada da doença de uma pessoa? Um tapa foi pouco

Ridícula banir por 10 anos. E o Chris Rock que ofendeu a mulher do Will Smith pública e gratuitamente sai ileso.

Tudo errado nesse mundo.

Então quer dizer que o cara vive fazendo piadinha de mal gosto, e quando alguém fica de saco cheio e mete-lhe um tapa na cara, ele é banido por 10 anos do oscar. Quem deveria ter sido banido é o Chris Rock, mano, sem noção demais fazer piada com a esposa do Will

o fato de o will smith tá sofrendo toda uma represália e onda de boicote e o chris rock saindo ileso de tudo após fazer um comentário tão infeliz sobre a doença de uma pessoa é algo q me perturba me deixa indignado

