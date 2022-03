Avalie o post

Entre as oportunidades, também há vagas destinadas à pessoa com deficiência

Manaus – O Sine Amazonas e Manaus oferecem 148 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta quarta-feira (9). Entre as oportunidades, também há vagas destinadas à pessoa com deficiência.

O Sine Manaus oferece 98 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta quarta-feira, das 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site do Ministério de Trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o Emprega Brasil para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os cidadãos devem comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus, portando o comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentação original (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já o Sine Amazonas oferece 50 vagas de emprego em diversas áreas para esta quarta-feira. Serviços do Sine/AM estão sendo oferecidos e realizados de forma on-line e presencial. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador, e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

