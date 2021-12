Avalie o post

Todos os serviços do Sine/AM continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 51 vagas de emprego para esta quarta-feira (29/12). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

(Foto: Marcely Gomes / Semcom)

01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins

Com experiência na área

OBS: Com amplo conhecimento na área orçamentária, análise de custos, alocação fiscal e preparação de orçamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: INSTALADOR DE ACM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área, conhecimento em instalação de fachadas em ACM, corte, dobra e montagem de estruturas metálicas, manuseio de ferramentas como furadeira elétrica, furadeira de impacto, serra tupia, esmerilhadeira, andaimes e escadas; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE DE INSTALAÇÃO DE ACM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em instalação de fachadas, saber manusear ferramentas como furadeira elétrica, furadeira de impacto, serra tupia, esmerilhadeira, andaimes e escadas; ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento no preparo de pizzas e massas em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, em elétrica e eletrônica automotiva, conhecimento em informática, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE GERAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em serviços de limpeza e conservação de ambientes externos e internos, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração e áreas afins; com experiência na área

OBS: Com experiência na função, prática em rotinas de compras em geral, conhecimento avançado em Excel, conhecimento em MRP, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, prática em marcenaria em geral, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: CARTAZISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

OBS: Com experiência na função, prática em confecção de anúncios internos e externos de comunicação visual, confecção manual de cartazes, letreiros e faixas, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando superior em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir informática básica curso de NR 35, NR 11, operador de empilhadeira, CNH categoria B, conhecimento em rotinas de almoxarifado em geral, domínio em informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Técnico Em Eletrotécnica

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em atividades da construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter vivência em obras de construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em carpintaria em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, domínio em informática, cursos de NR-12, NR-20 e pacote Office, ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, domínio em informática, cursos de NR-18, NR-33, NR-35, NR-10 e pacote office, ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com suporte em Help Desk, manutenção em computadores, notebooks, estrutura de redes e telefonia, CNH categoria “B”, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”; obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA DROGARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência, sem experiência ou primeiro emprego.

OBS: Desejável vivência em atendimento ao público, executar atividades operacionais, organização de produtos na loja e em estoque, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

