Segundo os servidores, a atual estrutura da FHemoam não supre o aumento das demandas por serviços hemoterápicos no Amazonas

Manaus – A direção da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) apresentou na manhã desta segunda-feira (27) uma Carta Aberta ao governador do Estado, Wilson Lima, sobre o atraso da obra do Hemoam Hospital e a necessidade do funcionamento da nova estrutura hospitalar.

A atual estrutura da FHemoam não supre o aumento das demandas por serviços hemoterápicos no Estado e as necessidades dos pacientes que precisam de UTI, leitos e necessidades humanas básicas.

Obras do Hemoam Hospital estão paralisadas (Foto: Divulgação)

No início da gestão de Wilson Lima, em 2019, as obras do novo prédio do Hemoam Hospital estava em 30%. Naquele ano, o governador pediu um prazo de dois anos para concluir a obra. Faltando 1 ano para o término do mandato (do total de quatro anos), as obras estão paralisadas, bem diferente do prometido. O atraso na entrega do prédio já causa preocupação nos médicos que atuam na unidade.

Com a demora, o corpo clínico se reuniu na manhã desta segunda para lançar uma Cartal Aberta ao governador Wilson Lima, solicitando providências para o término e entrega da obra. Segundo os médicos, a situação do hospital é preocupante. “Nos estamos desde agosto avisando o governo. Foram vários prazos, outubro, novembro e até agora nada. Precisamos do hospital até janeiro”.

De acordo com a médica Lenir Passos, o hospital pode parar por falta de estrutura adequada. “A demanda está altíssima, não conseguimos dar tratamento de excelência”, declarou.

A principal reclamação dos profissionais da FHemoam se refere a velocidade das obras. Eles afirmam que o empreiteiro precisa ser cobrado para que a obra seja entregue. “O governo paga e o empreiteiro entrega. Ele precisa finalizar a obra”, disse o médico Nelson Fraiji.

