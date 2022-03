4.5/5 - (2 votes)

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (08), na Quadra Poliesportiva Bertino Rodrigues, a Jornada pedagógica para docentes da educação do campo, com foco principal o início do ano letivo nas escolas rurais de Barcelos 2022.

A capacitação, visa proporcionar aos professores diversas situações de aprendizagem, na qual podem incluir estudos que irão auxiliar os docentes nas ações do cotidiano, nos ambientes de aprendizagem, dando novos significados às práticas pedagógicas escolares.

Na oportunidade a Prefeitura de Barcelos, distribuiu aos educadores rurais, mais de "70 kits dos professores".

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Rosana Cruz, o evento foi a oportunidade de reunir os educadores para a elaboração do planejamento para novas metas e melhoria no ensino do município.

“Devido às localizações diversas das unidades escolares rurais, decidimos reuni-los aqui na sede para esse momento de debate e planejamento pedagógico, para fazermos o melhor possível para contribuir que a Educação barcelense." Finalizou a Secretária.

Texto: Frank Garcia /Comunicação

Fotos: Wellington Mello /Comunicação

CONFIRA AS FOTOS: