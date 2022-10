Relatório da Defesa Civil do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira (17) aponta que mais de 26,5 mil pessoas já estão sendo atingidas pela estiagem deste ano nos municípios de Benjamin Constant, no Alto Solimões, e Tefé, no Médio Solimões. Outras 41 cidades do interior estão em situação de alerta e 18 em atenção.

A Prefeitura de Tefé divulgou um vídeo institucional nas redes sociais em que o coordenador da Defesa Civil do município, Edvilson Braga, expôs as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

“Este cenário vem ocasionando dificuldades ao acesso às cidades banhadas pelo rio Solimões e também às comunidades. São 70% das comunidades sem acesso a insumos, água potável e interrupção do acesso dos alunos à escola”, conta.

FVS-RCP

Diante do cenário, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgou nota técnica, no último sábado (15), alertando as prefeituras dos municípios sobre os riscos à saúde pública, como abastecimento de água e aumento de algumas doenças como diarréias agudas, hepatites A e E, febre tifóide e cólera.

A FVS-RCP solicita que as secretarias municipais de saúde realizem algumas atividades de imediato, como elaborar ou atualizar plano de ação ou plano de contingência visando ações adequadas de atenção integral à saúde; instituir um Comitê Municipal; estimar a população a ser atendida, com base na última estiagem; identificar e prover os recursos necessários para atender a situação de emergência; e atualizar o estado vacinal da população.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, que assina a nota técnica, considera que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem responsabilidades na preparação para situações de desastres, quanto a realização de diagnóstico de suas fragilidades e da sua capacidade de resposta, e que a Fundação de Vigilância em Saúde tem a competência de assessorar os gestores municipais no monitoramento de alterações de fatores ambientais que interfiram na saúde humana, afim de propor medidas de prevenção e controle.