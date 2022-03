Avalie o post

Os contadores do mutirão atenderão o público de maneira presencial e gratuita tirando todas as dúvidas da declaração do imposto de renda

Manaus – O Sebrae lança nesta quarta-feira (16) o mutirão de orientação sobre o imposto de renda (Declare Certo) em parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Amazonas (Sescon Amazonas) e o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRC-AM), na sede da instituição, na avenida Leonardo Malcher, 924, Centro, às 9h.



A estimativa dos parceiros é a de que mais de 500 empresários de micros e pequenas empresas serão atendidos no mutirão que será realizado nos dias 17 e 18 de março e 13 e 14 de abril no Sebrae.

Os contadores do mutirão atenderão o público de maneira presencial e gratuita tirando todas as dúvidas da declaração do imposto de renda (que finda no dia 31 de abril). O objetivo do mutirão é atender o público em geral, mas com foco nos empreendedores.

Os horários dos atendimentos são das 9h às 12h e das 14 às 17h (nos dias 17 e 18/03/2022); e das 9h às 12h e das 14h às 17h nos dias 13 e 14 de abril do corrente ano.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

