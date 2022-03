Avalie o post

Grupos do Apostolado da Oração da Arquidiocese de Manaus prestigiam filme Coração Ardente exibido no cinema

O filme “Coração Ardente” foi produzido na Espanha e conta a história de uma escritora que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus. A protagonista do filme, descobre revelações de Jesus a Santa Margarita de Alacoque, milagres, crimes, entre outras informações.

A obra cinematográfica é uma mistura de filme com documentário, já ganhou o prêmio principal do Festival de Cinema Católico da Polônia e foi exibido em aproximadamente 20 países.

Em Manaus, alguns grupos de Apostolado da Oração se reuniram em Caravana para prestigiarem o filme, entre eles: A Área Missionária Divina Misericórdia e Paróquia Cristo Rei. De acordo com a coordenadora do Apostolado da Oração da Área Missionária Divina Misericórdia, o filme foi anunciado em dezembro de 2021 e criou grande expectativa no grupo, em especial nas idosas que não costumam ir ao cinema.

Ouça a matéria completa:



Outros grupos também assistiram ao filme, como a Paróquia Santa Cruz, Paróquia Cristo Rei. A membro do Apostolado da Oração na Paróquia Cristo Rei Jualiana Leite, conta sobre a emoção de ver a história de Devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

O longa-metragem tem classificação indicativa de 10 anos e dura 85 minutos. O filme estará em cartaz até hoje nos cinemas em Manaus.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar







