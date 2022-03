Avalie o post

Com a grande popularidade e o crescimento de sites e aplicativos de relacionamento, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), alerta a população para os cuidados ao utilizar esses meios em razão dos golpes virtuais.

De acordo com o delegado Reinaldo Figueira, titular da unidade especializada, existem inúmeros golpes virtuais cometidos em aplicativos de relacionamento, entre eles destacam-se os crimes de sextorsão e catfishing, onde ocorre a ameaça em divulgar imagens íntimas em troca de dinheiro ou extorsão mediante envio de presentes.

O delegado enfatiza que, para evitar o cometimento desses crimes, é importante sempre se certificar quem de fato é a pessoa que está do outro lado da tela do aparelho eletrônico, podendo iniciar uma relação de confiança com a mesma.

Caso alguém se sinta lesado por golpes de relacionamento cometidos no meio virtual, deve procurar a Dercc, que está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde será dado andamento nos trabalhos investigativos para identificar o autor e elucidar o caso.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte