Como forma de unir solidariedade valorização da mulher, a Associação Manas e o grupo Mudadores de Rua arrecadam produtos de higiene pessoal como xampus, absorventes e sabonetes para serem doados a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Ação faz parte da programação da Associação Manas durante o mês da mulher. Foto: Divulgação Manas

A ação de entrega vai ser realizada no próximo domingo (20/03) às 16h no auditório da Ronda Maria da Penha Manaus, bairro Cidade de Deus, zona Leste da capital amazonense.

Segundo a Advogada da Mulher e Presidente da Associação Manas, Amanda Pinheiro, o evento faz parte de uma programação especial que acontece durante todo o mês de março direcionada a Mulheres.

“No intuito de trabalhar a autoestima e o autocuidado dessa mulher, porque a maioria das mulheres já saiu de um relacionamento abusivo ou de uma situação de violência doméstica, está com a autoestima abalada e precisando recuperar o amor próprio. Por isso, trabalhar a autonomia, fortalecer e empoderar essas mulheres com autocuidado é essencial. Durante o mês de março já estivemos nas escolas, empresas particulares, empresas privadas, inclusive levamos temas como a educação emocional. Agora nós estamos com a esta ação. Estamos fazendo arrecadação até sexta-feira (18/03), e o evento acontecerá no domingo”, comentou.

O público-alvo são as mulheres assistidas pela Associação Manas e acompanhadas da Ronda Maria da Penha, além de integrantes da Associação de Donas de Casa do Estado do Amazonas. Podem ser doados itens xampu e condicionador, Escova e Creme dental, hidratante corporal, colônia, perfumes, desodorantes e absorventes. Além disso, também podem ser feitas doações por meio do PIX: 042.740.717/0001-10, que é o CNPJ da associação Manas.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

