O alvo era outro homem que conseguiu fugir na hora do ataque

Manaus – Um homem identificado como Alex, morreu após ser baleado durante um tiroteio na manhã desta quarta-feira (16) no Beco Campos Sales, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Segundo informações, três homens chegaram armados no local e atiraram contra um grupo de homens que conversavam na frente da casa. Alex foi atingido e morreu no local.

(Foto: Divulgação)

De acordo com moradores, o alvo era um outro homem que conseguiu fugir. O ex-marido da companheira de Alex, identificado como ‘bebe’ estava no local, foi baleado, mas conseguiu ser socorrido. Não se sabe o estado de saúde dele.

Segundo informações, ‘Bebe’ foi prestar solidariedade para a ex-companheira baleada ontem. Ela estava no hospital e iria retornar ainda na manhã de hoje. No ano passado, o enteado de Alex foi morto próximo ao local do crime.

Os moradores informaram que Alex era trabalhador e vendia marmitas no bairro. Um dos vizinhos chegou a conversar com ele para saber mais sobre toda situação, mas Alex não informou.

A polícia foi acionada e isolou a área do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para o local para remover o corpo.

