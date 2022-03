Avalie o post

Jogando no Equador, Coelho supera Barcelona por 5 a 4 no pênaltis

Belo Horizonte – O América-MG fez história na noite desta terça-feira (15), pois superou a pressão da torcida que compareceu ao estádio Monumental, em Guayaquil (Equador), e bateu o Barcelona por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 nos 90 minutos, para se classificar pela primeira vez na história para a fase de grupos da Copa Libertadores.



💚🤍 Uma noite de #Libertadores do @AmericaMG! O Coelho passou por 2⃣ disputas de pênaltis em 2022 vai disputar a Fase de Grupos pela primeira vez.

🐰 É o caminho da #GloriaEterna! pic.twitter.com/2RYYqW5J5y

— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 16, 2022

O Coelho chegava pressionado, por ter que decidir a vaga fora de casa após igualdade sem gols na partida de ida, disputada em Minas Gerais na última semana.

Porém, com a bola rolando a equipe mineira mostrou força e teve oportunidades claras de garantir a classificação. Mas o placar permaneceu inalterado até o fim e a vaga foi decidida nas penalidades máximas.

E nos pênaltis o Coelho não desperdiçou nenhuma cobrança (com Wellington Paulista, Maidana, Felipe Azevedo, Índio Ramírez e Juninho Valoura), enquanto o Barcelona viu o goleiro Jailson brilhar e defender a cobrança de Leonel Quiñónez.



ISSO AQUI É AMOR, É LUTA E VONTADE DE SEMPRE SE SUPERAR! 💪🏿

ISSO AQUI É AMÉRICA FUTEBOL CLUBE! 🐰💚#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/QWkbSNeeaZ

— América FC ✊🏿 (@AmericaMG) March 16, 2022

Com a classificação garantida, cabe agora ao América-MG aguardar o sorteio dos grupos da Libertadores, que está programado para ser realizado no dia 25 de março.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

