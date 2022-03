Avalie o post

Simone da Graça Campelo está desaparecida desde o dia 8 de março deste ano

Manaus – Simone da Graça Campelo, 35, está desaparecida desde da última terça-feira (8), quando saiu, por volta das 8h00 da casa onde mora, na Rua Sapoti, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Maria do Socorro Mota da Graça, 59, mãe da desaparecida, relatou que sua filha saiu da casa alugada onde estava morando, na data mencionada e, desde então está desaparecida. No local foram encontrados apenas os pertences de Simone.

Ainda conforme a mãe de Simone, a proprietária do imóvel informou que ela saiu em seu veículo, da marca Chevrolet, modelo Celta, de cor preta, porém não retornou e não houve mais notícias sobre seu paradeiro.

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a quem tiver informações sobre a localização de Simone que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

