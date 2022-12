O Santos divulgou a camisa que o clube irá usar em 2023 com o novo escudo, que contém uma homenagem a Pelé. A divulgação foi feita nesta quarta-feira, 28, um dia após o lançamento do novo logo. Nas redes sociais, o atacante venezuelano Soteldo foi usado como modelo para o novo uniforme. O novo logo contém uma coroa entre as duas estrelas, referentes aos mundiais de 1962 e 1963. A coroa faz alusão a Pelé, considerado o Rei do Futebol. A ideia da utilização da coroa foi proposta no novo estatuto do Santos. O uniforme será usado já na próxima semana, quando o Santos estreia na Copinha contra o São Raimundo-RR. Atualmente, Pelé está internado em São Paulo para tratar de um câncer no cólon. Durante sua passagem pelo Santos, Pelé disputou 1.116 jogos e marcou 1.091 gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)