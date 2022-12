Os supermercados de Manaus vão funcionar em horário estendido até a próxima sexta-feira (30), de 7h às 22h. No sábado, véspera da virada do ano novo, o funcionamento vai somente até às 19h e no domingo, primeiro dia de 2023, atendimento será facultativo com alguns estabelecimentos 24h abertos.

A rede DB de supermercado, uma das maiores da capital amazonense anunciou horário especial para esta semana. Até sexta-feira, todas as unidades Empório DB (Ephigênio Salles, Mário Ypiranga Monteiro, Ponta Negra) e a loja da Pedro Teixeira funcionarão das 7h às 22h. Já no sábado (31), todas irão funcionar até 19h.

“Sabemos que muita gente ainda não finalizou suas compras de final de ano, por isso decidimos manter nosso horário de funcionamento de forma diferenciada, para proporcionar sempre a melhor experiência aos nossos clientes”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

No domingo (1º), a única loja que funcionará será o “DB Paraíba”, na Avenida Umberto Calderaro. A unidade vai funcionar das 8h às 18h.

Já as unidades do Vitória Supermercados funcionarão em horários diferenciados durante a semana. As unidades do Centro e São José abrem até as 21h. As unidades da Torquato, Grande Circular, Coroado e Japiim abrem até 23h, até sexta-feira. No sábado, todas as unidades do Vitória Supermercados abrem até 19h.

No domingo (1º), apenas três unidades (Torquato, Grande Circular e Coroado) abrem, com funcionamento das 9h às 21h.

O Super Nova Era funciona em horário especial nesta semana de Ano Novo. Até a sexta-feira, as lojas em Manaus estarão abertas até as 23h. No sábado (31), véspera de Réveillon, as lojas abrirão até as 18h e no dia 1º de janeiro estarão fechadas.

Promoções

O grupo está com a promoção “Parceiros Nova Era”, voltada para os empreendedores que compram produtos no atacado, continua até este sábado (31). A campanha está sorteando 27 vales-presentes no valor de R$ 1 mil cada.

Para concorrer, o cliente tem direito a um número da sorte a cada R$ 1 mil em compras no setor de atacado de uma das 11 unidades do Nova Era em Manaus. As notas fiscais devem ser cadastradas no www.parceirosnovaera.com.br

O Pátio Gourmet, do grupo Nova Era, até amanhã (29), as unidades localizadas na Avenida Djalma Batista, Morada do Sol e bairro Adrianópolis, funcionarão das 7h às 22h. Na sexta-feira (30), terão o horário estendido, abrindo das 7h à 0h. Já no sábado (31), as unidades da rede abrirão das 7h às 19h. Em 1º de janeiro não haverá expediente.

Além de fazer as compras, os clientes do Pátio Gourmet ainda podem concorrer a uma viagem com acompanhante para as Ilhas Maldivas. A campanha segue até 31 de dezembro.

A cada R$ 400 em compras, o cliente tem direito a um cupom para concorrer ao sorteio, que será realizado no dia 07 de janeiro de 2023. São válidas compras feitas em uma das três unidades do Pátio Gourmet.

A rede de supermercado Barato e Pronto funciona desde segunda-feira (26) até esta sexta, com das 7h às 21h. No dia 31, as unidades funcionarão das 7h às 19h. Em 1º de janeiro não haverá expediente.

A rede Barato e Pronto está presente nos bairros Compensa, Petrópolis, Manôa, Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Novo Aleixo e Alvorada

