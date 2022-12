O Brasil registrou 250 mortes e 35.856 casos de Covid na terça (27) e chegou a 36.238.042 casos e 693.267 mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia.

A média móvel de óbitos agora é de 151 por dia, um aumento de 32% em relação ao dado de duas semanas atrás. A média de casos é de 35.060, crescimento de 6% no mesmo período.

Ao todo, 182.556.174 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, são 172.854.624 pessoas com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 84,98% da população com a 1ª dose e 80,46% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 107.288.756 pessoas já tomaram a terceira dose, e 39.076.793, a quarta. Em relação às crianças, foram aplicadas 14.326.539 primeiras doses (54,22%) na faixa etária de 3 a 11 anos e 9.928.015 segundas doses (37,57%).

O post Covid:Brasil registra 250 mortes e 35,8 mil casos em 24h apareceu primeiro em Portal Você Online.