Depois de um homem matar o outro após briga pra ver quem comeria o frango de uma oferenda em Manaus, foi a vez de outro crime acotnecer por conts de comida. Foi por causa de um x-salada que um homem matou o funcionário de uma padaria, onde também funciona uma lanchonete.

O suspeito do homicídio usou um martelo para golpear várias vezes a cabeça da vítima. O crime aconteceu em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo testemunhas, um sanduíche “mal feito” gerou a briga. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou quando o cliente, de 49 anos, reclamou sobre o x-salada “mal feito” pelo chapeiro, de 45 anos. Testemunhas informaram à polícia que o suspeito do crime parecia embriagado.

Segundo o delegado Fabio Siqueira, o suspeito foi preso horas após o crime e se manteve em silêncio. Conforme explicou o responsável pela investigação, as câmeras do estabelecimento não mostram o momento do crime, porque ele aconteceu em uma esquina, e não dentro da padaria.

A padaria também funciona como lanchonete

A briga

A briga começou por volta de 23h40, e se intensificou quando os dois passaram a trocar ofensas mais graves. Depois, o suspeito teria ido embora para casa, nas proximidades da padaria, mas voltou à noite, armado com um martelo.

Os policiais explicaram que ao chegar ao local do crime, viram o chapeiro no chão, com ferimentos na cabeça e sangrando muito.

Uma equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, mas ele morreu antes de ser levado ao hospital.