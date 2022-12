5/5 - (1 vote)

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, usou as redes sociais para anunciar as atrações para o Réveillon 2023 na Praia Grande, para a alegria dos moradores e visitantes que por motivo da pandemia não aconteceu nos últimos anos.

A notícia foi bem recebida pela galera que curti e adora a famosa e tradicional virada de ano novo na praia, areias brancas em contraste com o Rio Negro, fogos, show e muita diversão, assim é a praia Grande, localizada em frente a cidade de Barcelos. É um dos cartões postais do interior do Amazonas e atraí pela sua diversidade de cenários naturais: praias, ilhas e pescaria.

Na localidade é possível fazer programas variados: passeio fluvial, eventos esportivo, shows, luais, banho de sol, degustação da culinária local. VENHA CONHECER BARCELOS e comece o Ano de 2023 em dos lugares mais bonitos do Brasil.